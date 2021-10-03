Алжир закрыл воздушное пространство для военных самолетов Франции

Алжир закрыл воздушное пространство страны для военных самолетов военно-воздушных сил (ВВС) Франции, осуществляющих миссию у африканского побережья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники издания Al Jazeera.

Алжирские власти подчеркнули, что преступления колониальной Франции в стране бесчисленны и соответствуют самым строгим определениям геноцида. Официальный Алжир заявил о недопустимости вмешательства Парижа во внутренние дела государства.

Ранее президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассказал, почему алжирские власти приняли решение отозвать посла страны из Парижа. По его словам, Алжир пошел на данный шаг из-за «безответственных» слов французского лидера Эммануэля Макрона в интервью изданию Le Monde о том, что «официальная история» североафриканской страны была «полностью переписана».

29 сентября во Франции объявили о сокращении количества выдаваемых виз алжирцам в два раза. Власти Пятой республики отметили, что подобный шаг должен мотивировать страну принимать депортируемых с французской территории мигрантов, среди которых есть представители радикальных исламистских группировок. В Алжире сочли это решение беспрецедентным.