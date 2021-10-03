В Алжире объяснили отзыв посла из Франции «безответственными» словами Макрона

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассказал, почему алжирские власти приняли решение отозвать посла страны из Парижа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Алжир пошел на данный шаг из-за «безответственных» слов французского лидера Эммануэля Макрона в интервью изданию Le Monde о том, что «официальная история» североафриканской страны была якобы «полностью переписана». Теббун также отметил, что слова Макрона оскорбили память погибших во время колониального правления Франции в Алжире. Он объяснил, что алжирские власти не потерпят вмешательства в свои внутренние дела.

Отмечается, что ранее посол Франции в Алжире был вызван в МИД страны, а глава алжирской дипмиссии отозван для консультаций.

В конце августа глава алжирского МИД Рамтан Ламамра заявил, что Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко из-за «враждебных действий» последнего. «На протяжении истории с момента обретения независимости Марокко ежедневно осуществляло низменные поступки в отношении нашей страны», — сказал дипломат. По словам Ламамра, королевство неоднократно сотрудничало с террористическими группировками, чтобы подорвать безопасность алжирской стороны