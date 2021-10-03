Мужчина выиграл три миллиона рублей, не смог получить деньги и внезапно погиб

В США мужчина не смог получить выигрыш в 45 тысяч долларов и внезапно утонул

В США победитель лотереи не смог получить деньги и внезапно погиб. Об этом сообщает Daily Mirror.

57-летнего жителя города Кейсвилл, штат Мичиган, Грегори Джарвиса обнаружили на берегу залива Сиганау. Вскрытие показало, что мужчина захлебнулся и утонул, однако полиция начала проверку после того, как в бумажнике покойного обнаружился счастливый лотерейный билет на 45 тысяч долларов (более трех миллионов рублей).

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В ходе расследования выяснилось, что Джарвис выиграл в местную лотерею, однако не мог обналичить билет из-за отсутствия нужных документов. У него была просрочена карта социального страхования, а по закону она нужна, чтобы забрать выигрыш более 600 долларов (около 43 тысяч рублей).

Также сообщается, что мужчина подал заявление на возобновление карты, однако погиб до того, как получил ее. Владелица бара, где Джарвис был завсегдатаем, рассказала, что мужчина выпивал в ее заведении через неделю после выигрыша, но позже пропал. Начальник погибшего также пытался найти его, потому что Джарвис перестал выходить на связь.

В данный момент полиция не рассматривает криминальную версию гибели мужчины. «Мы думаем, что он привязывал лодку у пристани, поскользнулся, ударился головой и упал в воду. Пока никаких подозрений насчет злого умысла у нас нет», — рассказал начальник полиции Кейсвилла.

Ранее сообщалось, что в Великобритании потерявшая сына пара дважды выиграла в лотерею за две недели. Удача улыбнулась супругам через несколько месяцев после смерти их сына от новой коронавирусной инфекции.