Пара похоронила сына и за две недели дважды выиграла в лотерею

Пара из Эссекса дважды выиграла в лотерею через несколько месяцев после смерти сына

Пара из Эссекса, Англия, похоронившая сына, дважды за две недели выиграла в лотерею и теперь планирует устроить масштабный памятный вечер. Об этом пишет Metro.

74-летняя Сьюзан Слейтер и ее муж, с которым они прожили в браке 55 лет, несколько месяцев назад пережили смерть сына Стива, который умер от новой коронавирусной инфекции. В июле супруги выиграли по тысяче фунтов стерлингов (101,5 тысячи рублей) каждый в лотерею. Две недели спустя Слейтер узнала, что стала победительницей еще одной лотереи, и на этот раз выигрыш составил 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей).

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Британка планирует вложить часть денег в организацию мероприятия, посвященного памяти ее сына, и пригласить всех, кто хочет «поднять бокал» за Стива. Она также хочет побаловать семью: дочь, невестку, пятерых внуков и двух правнуков. Пара решила отметить 55-ю годовщину свадьбы и отправиться в длинный круиз.

«Мне было очень приятно преподнести этот сюрприз Сьюзан. Это был очень тяжелый год для нее и ее семьи, и я особенно рад, что мы смогли привнести что-то хорошее в ее жизнь», — рассказал представитель компании-организатора лотереи Мэтт Джонсон.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина за две недели дважды победил в лотерее — с разницей в одиннадцать дней. По его данным, первый выигрыш в размере 40 тысяч долларов американец получил 16 июля, а 27-го выиграл еще три миллиона долларов.

