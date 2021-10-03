Самолет с баннером «Ты выйдешь за меня?» разбился в Канаде

В городе Монреаль в Канаде разбился небольшой самолет, к которому был прикреплен баннер с надписью «Ты выйдешь за меня?» Об этом сообщает CTV News со ссылкой на местные службы спасения.

Авиакатастрофа произошла недалеко от района, где проходил музыкальный фестиваль. Пожарные рассказали, что в результате крушения погиб один человек, еще один пострадал и был доставлен в больницу. По информации издания, самолет принадлежал компании Publicite Aerogram, предлагающей размещение баннеров с рекламой на воздушных судах.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. Мэр Монреаля Валери Планте (Valerie Plante) выразила соболезнованиями родственникам погибшего и отметила, что власти внимательно следят за расследованием ситуации.

Ранее стало известно, что небольшой частный самолет потерпел крушение на окраине Милана. Пожарные сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали все восемь человек на борту. В результате падения погибли шесть пассажиров и два члена экипажа.