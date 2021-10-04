В Подмосковье назвали количество пациентов с COVID-19 в больницах без прививки

Губернатор Воробьев: более 95 процентов госпитализированных больных COVID-19 без прививки

В Подмосковье более 95 процентов госпитализированных больных COVID-19 не прививались от инфекции. Такое количество пациентов без вакцинации назвал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит ТАСС.

Глава региона заявил, что такая статистика тревожит. Он также констатировал серьезное снижение темпов вакцинации.

«Понятно, много на этот счет сказано, мы должны быть максимально корректны. Вместе с тем видим, что на ИВЛ и при госпитализации более 95 процентов людей, которые не привились», — сказал Воробьев.

3 октября в России выявили 25 769 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 586 536. Больше всего заражений выявлено в Москве (4294 случая), Санкт-Петербурге (2463 случая) и Московской области (1646 случаев).

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам специалистов.