«Лента.ру» выпустила десятый эпизод «Истории русской поп-музыки»

«Лента.ру» выпустила десятый эпизод спецпроекта «История русской поп-музыки», посвященный 2009 году. Все выпуски будут публиковаться в группе «Ленты.ру» во «ВКонтакте».

Очередной выпуск рассказывает о том, как Россия полюбила музыканта Валентина Стрыкало (настоящее имя — Юрий Каплан), прославившегося в сети благодаря сатирическим песням-посланиям знаменитостям. В спецпроекте Каплана объявили «Интернет-Гагариным», проложившим дорогу к славе многим видеоблогерам.

Помимо этого, в серии — история успеха группы «АК-47», ранее творчество рэпера Моргенштерна, рэп-состязание «Битва за респект», в котором принял участие Владимир Путин, а также провальная попытка Макса Покровского завоевать западную аудиторию.

Посмотреть предыдущие выпуски документального проекта можно во «ВКонтакте».

Спецпроект «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х повествует о главных хитах, деятелях и вехах в отечественной индустрии поп-музыки. Из него можно узнать о самых громких скандалах, об истории создания известных на всю страну композиций, а также о деталях личной жизни популярных исполнителей. Проект стартовал 2 августа.