Таиланд увеличит курортный сбор с иностранных туристов

В Таиланде с 1 января 2022 года курортный сбор для иностранцев увеличат с 300 до 500 батов

Власти Таиланда решили увеличить курортный сбор с иностранных туристов c 1 января 2022 года — его размер составит 500 батов с человека (примерно одна тысяча рублей) вместо ранее заявленных 300 (около 640 рублей). Об этом сообщает Bangkok Post.

Как заявил глава Управления по туризму Ютасак Супасорн, за счет полученных от путешественников средств будут субсидироваться проекты, направленные на развитие устойчивого туризма и экологических инициатив.

Согласно подсчетам, королевство может привлечь около пяти миллиардов батов при условии, что за год курорт посетят десять миллионов человек.

Супасорн добавил, что главная цель инициативы — это не борьба с последствиями пандемии, а сосредоточение на долгосрочном экономическом росте.

Ранее в мае сообщалось, что власти Таиланда собираются ввести курортный сбор для путешественников из других стран для использования полученных денег в чрезвычайных ситуациях. По словам министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракана, средства из фонда могут помочь туристической отрасли справиться с неопределенностью в будущем.