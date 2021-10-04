Вакцины против коронавируса оказались не всегда эффективными

Ученые Утрехтского университета в Нидерландах выяснили, что различия в иммунной системе влияют на то, как коронавирусная инфекция отразится на состоянии пациента. Это объясняет, почему у разных людей наблюдаются различные симптомы, от легких до тяжелых, а также почему вакцины оказываются не всегда эффективными. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Systems.

Хотя количество смертей и госпитализаций значительно сократилось для полностью вакцинированных людей, новое исследование показало, что иммунная система каждого человека уникальна, в результате чего некоторые люди все равно серьезно заболеют COVID-19.

Специалисты измерили профиль антител у ста человек, включая пациентов c COVID-19 и прошедших вакцинацию, обнаружили, что все большее число вакцинированных людей имеют довольно низкие уровни антител (от 50 до 500 AU/мл). В таких случаях иммунная система, возможно, не отреагировала на вакцину так же хорошо, как у других людей, и уровень антител может значительно снизиться с течением времени. Низкий уровень антител влияет на высокую восприимчивость к вирусу.

Ученые не обнаружили одинаковые профили антител ни у одного человека, даже если те получили одну и ту же вакцину. Специалисты выяснили, что, хотя различия в антителах невелики, похоже, что это оказывает значительное влияние на иммунную защиту против коронавируса. Такие люди могут страдать от более серьезных симптомов или снова заразиться COVID-19 в течение короткого времени.