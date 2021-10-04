Мировой экономике предсказали восстановление

Восстановление экономической активности в первой половине 2021 года привело к тому, что торговля товарами превысила уровень до пандемии. Положительная динамика побудила экономистов Всемирной торговой организации (ВТО) повысить свои прогнозы по торговле на 2021 и 2022 годы.

Эксперты ВТО предсказали, что объем мировой торговли товарами вырастет на 10,8 процента в 2021 году, тогда как предыдущий прогноз составлял восемь процентов. В 2022 году показатель составит 4,7 процента. Рост должен замедлиться, так как торговля товарами приближается к своей долгосрочной тенденции до пандемии. Наибольшие риски несет распространение новых штаммов коронавируса. К другим угрозам для мировой экономики ВТО отнесла дефицит полупроводников и нагрузку на порты, которые не справляются с объемом заказов. Эти проблемы могут создать дополнительное давление на цепочку поставок, но не должны оказать глобального влияния.

Объем торговли положительно скажется на увеличении мирового ВВП. Экономисты ожидают, что рост экономики составит 5,3 процента в 2021 году и 4,1 процента в 2022 году. До этого эксперты прогнозировали увеличение на 5,1 процента и на 3,8 процента соответственно. «Торговля имела критическое значение в борьбе с пандемией, и этот сильный рост подчеркивает, насколько будет важна торговля в восстановления мировой экономики», — сказала генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Однако вместе с уверенным ростом мировой торговли увеличатся и различия между странами. Показатели развивающихся регионов значительно отстают от среднемировых. По сравнению с 2019 годом импорт в Азии увеличится на 9,1 процента, а в группе наименее развитых стран — упадет на 1,6 процента. В СНГ экспорт вырастет на 0,6 процента, а импорт — на 13,1 процента. Оконджо-Ивеала связала низкие экономические показатели наименее развитых стран с неравным доступом к вакцинам. Она также отметила, что отсутствие вакцин в нуждающихся государствах может привести к появлению более опасных штаммов, которые отбросят назад достигнутый прогресс в области здравоохранения и экономики.

О неравномерном восстановлении экономики в августе сообщали и эксперты из Bloomberg Economics. Несмотря на положительную оценку динамики ВВП, финансисты отметили, что США и Китай вырвались вперед, в то время как, например, Япония осталась в состоянии рецессии из-за медленной вакцинации и распространения коронавируса. Как и экономисты ВТО, эксперты Bloomberg Economics назвали основным риском для экономики новые штаммы COVID-19.

