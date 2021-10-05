Хорватия отменила ПЦР-тесты для привитых россиян

Власти Хорватии упростили правила въезда для россиян — с 1 октября привитым туристам не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как сообщили в Представительстве по туризму Республики Хорватия в России, сейчас страна признает сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V». Отмена ПЦР-тестов не коснется путешественников, привитых вакцинами «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

ПЦР-тесты также не будут требовать у россиян, которые уже переболели COVID-19 — для этого необходимо предоставить справку о перенесенной коронавирусной инфекции с сайта госуслуг.

Для остальных граждан России сохраняется требование предоставлять результаты ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, или антиген-тест не старше 48 часов.

Ранее в октябре стало известно, что россиянам доступны вакцинные туры в Хорватию, где можно привиться от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Цены на поездку стартуют от 28 тысяч рублей на человека за четыре дня, в стоимость также входит авиаперелет, проживание в отеле с питанием, трансфер, помощь с записью на вакцинацию и медицинская страховка.