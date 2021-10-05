Образ орка во «Властелине колец» был основан на облике Харви Вайнштейна

Элайджа Вуд заявил, что образ орка во «Властелине колец» был основан на Харви Вайнштейне

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо Бэггинса в фэнтези-трилогии «Властелин колец», рассказал, что образ одного из орков в киносаге был основан на облике скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом артист вспомнил в ходе подкаста Armchair expert.

«Одна из масок орка — и я это хорошо помню — была разработана похожей на Харви Вайнштейна, чтобы таким образом сказать "да пошел ты"», — заявил Вуд, пояснив, что, на его взгляд, теперь об этом можно открыто говорить, учитывая, что Вайнштейн в настоящее время находится в тюрьме. «Да пошел он», — добавил 40-летний актер.

Отмечается, что изначально компания Вайнштейна Miramax владела правами на экранизацию произведений британского автора Джона Рональда Руэла Толкина. Однако режиссер Питер Джексон не смог договориться со студией о бюджете и количестве кинолент в саге.

Тогда Miramax предложила новозеландскому кинематографисту связаться с другими студиями и реализовать проект из трех фильмов там. На заключение сделки Джексону дали один уик-энд, надеясь, что тот не успеет оформить соглашение. Однако режиссер подписал контракт с New Line Cinema.

В конечном итоге студия выпустила фильмы, на которых заработала в прокате миллиарды долларов. Таким образом, Вайнштейн заработал миллионы, однако не приобрел популярность в команде, работавшей над фэнтези-трилогией.