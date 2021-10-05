Россиянка пообедала в крымском кафе и описала его словами «жлобский подход»

Россиянка по рекомендации знакомых зашла пообедать в кафе в Гурзуфе и описала сервис крымского заведения словами «жлобский подход». Своим возмущением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что предпочитает растительную пищу, поэтому из всего меню она смогла довольствоваться лишь овощами гриль и двумя видами картофеля: жареным с луком и фри. Больше всего девушку возмутили необоснованно высокие цены при маленьких порциях блюд — она призналась, что для того, чтобы наесться едой, которую она выбрала, ей нужно повторить заказ около 10 раз.

«Насколько нужно быть жадным, чтобы принести три колечка баклажана, три колечка кабачка, два грибочка и половинку болгарского перца», — недоумевает автор блога.

Россиянка уточнила, что ей принесли порцию картофеля весом 200 граммов, однако позже, когда она решила ради эксперимента пожарить дома такое же количество гарнира, ее стряпня визуально получилась больше. Кроме того, девушка расстроилась из-за вкуса блюда, назвав его «обычным».

Помимо прочего, россиянку разочаровала работа персонала — официанты перепутали и принесли ей капучино на коровьем молоке вместо растительного, а также забыли принести позиции из основного заказа. Обед на большую компанию обошелся в 5,7 тысячи рублей.

«В целом место неплохое: вид, чаек с рук можно покормить. Понятно, почему его нам рекомендовали знакомые. Но жлобский подход к гостям перечеркивает все плюсы», — подчеркнула девушка.

Ранее в сентябре россияне пообедали в столовой в Крыму втроем на 500 рублей и поделились мнением. По словам туриста, из-за скудности выбора блюд заведение напоминало ему скорее его «студенческую столовую, чем курортную». Тем не менее автор блога отметил разнообразие салатов и жареной рыбы.

