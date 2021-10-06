Горнолыжные трассы Архыза получили новые названия

Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта «Архыз» получили новые космические названия. Об этом сообщила пресс-служба комплекса.

Отмечается, что нововведения были приняты для того, чтобы гостям курорта было проще ориентироваться и общаться. Например, такие названия трасс как «Кассиопея», «Квазар» или «Сириус» легче произнести и запомнить, чем, NL1, NP2 или MV5. Кроме того, имена трассам присваивались не случайно — все они напрямую связаны с их особенностями: протяженностью, сложностью, расположением и высотой.

Так, теперь все горнолыжные трассы и канатные дороги курорта «Архыз» получили имена, связанные с космосом, поскольку данная тематика и раньше встречалась в названиях горных маршрутов комплекса. Изменения уже появились на картах, изданных к началу предстоящего зимнего сезона.

Ранее в сентябре сообщалось, что турпоток на курорты Карачаево-Черкесии вырос на 20 процентов. По словам главы региона Рашида Темрезова, такая тенденция обусловлена в том числе ростом популярности курорта «Архыз».