Карта мира на инаугурации Кадырова оказалась без Венгрии и Грузии

Карта мира на инаугурации главы Чечни Рамзана Кадырова оказалась без Венгрии и Грузии

Инаугурация главы Чечни Рамзана Кадырова прошла в государственном дворце приемов в Грозном на фоне карты мира, на которой не указаны Венгрия и Грузия. Видео торжественного мероприятия опубликовано в Instagram-аккаунте руководителя региона.

На карте также заметна ошибка с указанием Каспийского и Черного морей — эти акватории обозначены как суша.

Кадыров официально вступил в должность главы республики на заседании парламента во вторник, 5 октября. В этот же день он отпраздновал свое 45-летие и День города Грозного. Присягу Кадыров произнес на русском и чеченском языках.

В ходе выступления глава Чечни прослезился, упомянув своего отца, первого президента республики Ахмата Кадырова.

Рамзан Кадыров, руководящий Чечней с 2007 года, был переизбран по итогам выборов, прошедших с 17 по 19 сентября. За него проголосовали 99,7 процента избирателей — такой результат объявили мировым рекордом. Он баллотировался от партии «Единая Россия».