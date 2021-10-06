Стало известно о слежке швейцарской разведки за задержанным в стране россиянином

Федеральная служба разведки Швейцарии следила за гражданином России Владиславом Клюшиным, задержанным по запросу американских властей в марте 2021 года. Об этом стало известно РИА Новости в ходе разговора с источником, знакомым с ходом процесса.

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По его словам, это происходило в рамках сотрудничества с иностранными спецслужбами. Информацию о слежке могут подтвердить документы из электронной системы PES, содержащей данные о событиях и принятых мерах по обеспечению внутренней и внешней безопасности Федеральной службы разведки Швейцарии.

Источник подчеркнул, что Клюшин упоминается в разделе «особо важных данных», которые не подлежат разглашению.

Данные о россиянине содержатся и в другой системе — Quattro P, которая используется для идентификации определенных категорий иностранных граждан, въезжающих в Швейцарию или выезжающих из нее. С ней также работают для того, чтобы отслеживать передвижения людей.

В сентябре стало известно, что Клюшина подозревают в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. По данным источника британской газеты The Times, предприниматель якобы руководил операцией российских спецслужб по «влиянию на выборный процесс» и имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии США.

Американская сторона также обвиняет Клюшина в торговле секретной информации. Соединенные Штаты ожидают его экстрадиции.