Маленький мальчик поиграл с огромной змеей и попал на видео

Сын известного охотника на крокодилов оттаскал огромную змею за хвост и попал на видео

В Австралии известный охотник на крокодилов заснял маленького сына, играющего с огромной змеей. Об этом сообщает LADbible.

Мэтт Райт прославился на родине тем, что занимался отловом и переселением на новые места обитания крокодилов. Теперь он учит сына по имени Банджо не бояться самых страшных австралийских животных.

На попавшем в сеть видео мальчик тянет за хвост змею, которая пытается освободиться. Райт призывает сына дотащить пресмыкающееся до кустов, однако в какой-то момент Банджо бросает хвост змеи и бежит к отцу с криками. С какой именно змеей играл мальчик, не сообщается.

Мнение людей по поводу увиденного разделились. Одни восхитились тем, что Райт с самого детства учит сына не бояться змей и уважительно относиться к природе, однако других напугали подобные уроки. «Ага, а на следующей неделе ребенок будет во дворе один, увидит ядовитую змею и решит так же оттаскать ее. Результат — ребенок укушен», — написал один из зрителей.

В 2020 году сообщалось, что в Индии десятилетний мальчик отбился от напавшего на него трехметрового питона. Змея напала на ребенка, когда тот шел в храм.