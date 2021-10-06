Турция присоединилась к Парижскому соглашению по климату: парламент страны принял законопроект о ратификации соглашения. Об этом в среду, 6 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой итоги голосования.

Отмечается, что проект был поддержан депутатами единогласно.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что страна в октябре рассмотрит возможность ратификации Парижского соглашения по климату.

Перед этим агентство Bloomberg сообщало, что развитые страны нарушили данные в 2009 году обещания по спасению планеты. Они не сумели ежегодно до 2020 года собирать по 100 миллиардов долларов в фонд помощи бедным странам для борьбы с климатическим кризисом. Из-за этого 70 развивающихся стран — в том числе Индия и Китай — не смогли вовремя представить планы по декарбонизации.