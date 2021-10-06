Женщина не смогла попасть к бесплатному стоматологу и вырвала себе 11 зубов

Женщина сама вырвала себе 11 зубов после закрытия бесплатной клиники в Великобритании

В Великобритании женщине пришлось самой вырывать себе зубы из-за закрытия бесплатной стоматологической клиники. Об этом сообщает BBC.

Даниэль Уоттс из города Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, рассказала, что ей пришлось вырвать себе 11 зубов за последние два года после того, как закрылась местная клиника Национальной службы здравоохранения. «Никакой помощи не было. Наш стоматолог закрылся шесть лет назад, и мне с детьми больше не к кому было обратиться», — рассказала женщина.

Уоттс пояснила, что у нее была страховка национальной службы, однако она не смогла попасть на бесплатный прием ни в какую другую клинику в городе, везде предлагали только платные услуги. «Везде говорили, что не принимают пациентов НСЗ (нормированный страховой запас — прим. «Ленты.ру»), а где взять деньги на частную клинику, я понятия не имею», — говорит Уоттс.

Она добавила, что проблемы с зубами начались у нее в последние два года. Женщина не могла нормально жевать и испытывала постоянную боль. Когда она звонила по номеру неотложной помощи национальной службы, ей говорили, что, пока лицо не опухло, она может обходиться обезболивающими. В итоге Уоттс решила взять дело в свои руки и начала сама удалять себе зубы.

В последние годы многие стоматологи в Великобритании отказываются работать в Национальной службе здравоохранения и переходят к частной практике. Они объясняют это необходимостью платить достойные зарплаты сотрудникам и вовремя обновлять технику. Серьезный удар по бесплатной стоматологии также нанесла пандемия COVID-19.

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