В России раскрыли масштабы «теневого» рынка жилья

В России 15 тысяч частных и гостевых домов для туристов оказались незаконными

Вопреки принятым в 2019 году поправкам в Жилищный кодекс о запрете использования жилья под гостиничные услуги, по данным на осень 2021 года, несколько тысяч зданий до сих пор незаконно эксплуатируются для приема туристов. Острее всего проблема с «теневым» рынком частных и гостевых домов обстоит в курортных районах страны. Сведения приводит РИА Новости со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко.

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За пределами правового поля оказались около 15 тысяч объектов, подчеркнула сенатор на совещании комитета по вопросам туризма. Святенко добавила, что в России не разрешается предоставлять гостиничные услуги без свидетельства о присвоении объекту соответствующего статуса.

«Ситуация приводит к формированию "серого рынка" деятельности гостевых домов, которые, по некоторым оценкам, зарабатывают до десяти миллиардов рублей ежегодно. При этом большинство владельцев нелегальных гостиниц хотели бы работать законно, развивать свой бизнес и получать меры господдержки», — раскрыла масштабы проблемы законодатель.

Ранее председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила пресечь в России практику посуточной сдачи квартир. Политик отметила, что альтернативой таким арендным объектам должны стать небольшие гостевые дома, статус которых важно узаконить как можно скорее.