Композитор «Кошек» разочаровался в экранизации мюзикла и купил собаку

Британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер настолько разочаровался в экранизации своего мюзикла «Кошки», вышедшей в 2019 году, что купил себе собаку. Об этом он сообщил в интервью Variety.

«В "Кошках" все было невероятно неправильно. Я увидел это и просто подумал: "Боже, нет". Впервые за мои 70 с лишним лет я пошел и купил собаку. Так что единственный хороший результат этого — мой маленький щенок», — сказал музыкант.

Он признался, что так привязался к питомцу, что хотел брать его с собой везде. Во время очередной поездки в Нью-Йорк Ллойд Уэббер связался с авиакомпанией и заявил, что эмоционально травмирован, поэтому ему необходимо лететь вместе с собакой-терапевтом. У него спросили, может ли он доказать, что ему действительно нужно животное в полете.

«И я ответил: "Да, просто посмотрите, что Голливуд сделал с моим мюзиклом". Затем пришло одобрение с пометкой: "Справка от врача не требуется"», — вспомнил композитор.

В киноленте «Кошки» снялись Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Иэн Маккеллен и Джеймс Корден. Трейлер картины вызвал возмущение у зрителей, из-за чего впоследствии проект решили переделать.