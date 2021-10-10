В российской квартире нашли три трупа без видимых повреждений

СК: в квартире на Сахалине обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений

В одной из квартир в поселке городского типа Шахтерск на Сахалине обнаружили тела троих мужчин без видимых телесных повреждений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление Следственного комитета.

В сообщении СУСК говорится, что по даннму факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сообщается, что для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. На месте работают следователи, они устанавливают обстоятельства произошедшего.

5 октября стало известно, что в Татарстане двое местных жителей сгорели в запертой снаружи бане. Тела 36-летнего мужчины и 32-летней женщины обнаружили в ночь на 5 октября. Во время осмотра места происшествия оперативники выяснили, что дверь бани была заблокирована ломом снаружи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»).