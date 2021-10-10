Канадец притворялся террористом ИГИЛ и раздавал интервью о жизни палача в Сирии

Канадец Шехрозе Чодри признался на суде, что выдумывал истории о том, что он являлся боевиком и палачом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии. Он с 2016 года распространял сфабрикованные истории о якобы изни террориста в социальных сетях и в интервью различным СМИ. Об этом пишет The New York Times.

Чодри под псевдонимом Абу Хузайфа был главным героем серии подкастов NYT под названием «Халифат», с апреля по июнь 2018 года. Журналистка Рукмини Каллимачи и продюсер Энди Миллс рассказывали, как устроено ИГИЛ и как складываются судьбы людей, которые туда попадают. На протяжении пяти серий Чодри рассказывал, как в 2014 году примкнул к террористической организации, и в деталях описывал жестокие убийства пленных, которые якобы совершал. Он также утверждал, что командиры ИГИЛ подробно объясняли ему и другим бойцам, как нужно планировать террористические акты.

В 2018 году эти подкасты, а также другие «истории» вызвали политическую бурю в парламенте Канады среди оппозиционных партий, которые неоднократно нападали на правительство премьер-министра Джастина Трюдо за то, что предполагаемый убийца до сих пор оставался на свободе, пока в 2020 году Чодри не арестовали. Но обвиняли его не в участии в террористической группировке, а в фальсификации сведений об угрозе терроризма. Однако в ходе расследования выяснилось, что фотографии, которые он публиковал в соцсетях, были сделаны другими людьми, а сам Чодри все эти годы работал в семейном ресторане в Канаде. Кроме того, оказалось, что он никогда не был в Сирии. Эту информацию подтвердил и сам «террорист».

К этому факту на суде апеллировали и адвокаты мужчины. Они утверждали, что их подзащитный никогда не принимал участие в операциях ИГИЛ. Сам Чодри на заседании заявил, что сожалеет о лжи и всего лишь хочет завершить учебу и изменить свою жизнь. Канадская прокуратура согласилась снять с него уголовные обвинения, сославшись на то, что рассказы Чодри «были ошибками на почве незрелости, а не злонамеренными преступлениями». Теперь ему необходимо внести так называемый примирительный залог на сумму в 10 тысяч долларов, который будет аннулирован в случае нарушения сделки.