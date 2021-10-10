Женщина попала под колеса электробуса в Москве и погибла

В Москве россиянка попала под колеса электробуса на площади Киевского вокзала и получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Предположительно, причиной гибели женщины стал конфликт с мужчиной, который толкнул ее на проезжую часть. Россиянка попала под заднее колесо едущего электробуса.
Мужчину задержали сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьница погибла под колесами трамвая. Она ехала на сцепке между вагонами и упала на пути.