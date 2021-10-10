Депортирован сбежавший из аэропорта Внуково гражданин Грузии

Сотрудники полиции задержали сбежавшего во время депортации во Внуково гражданина Грузии

Сбежавший из-под стражи около аэропорта Внуково гражданин Грузии задержан и депортирован. Об этом сообщает РИА Новости.

В воскресенье, 10 октября, сотрудники полиции задержали сбежавшего во время депортации за кражу мужчину, который оказался гражданином Грузии 1971 года рождения. Его доставили в аэропорт и депортировали из России.

«Сегодня сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый гражданин Грузии 1971 года рождения, который 30 сентября, стремясь избежать депортации, скрылся из аэропорта», — сказано в официальном сообщении.

Инцидент произошел 30 сентября, когда двух обвиняемых в краже мужчин собирались депортировать из страны. Их повели сдавать ПЦР-тест, и один из мужчин сбежал. У здания аэропорта его ждал сообщник на машине. Беглеца пытался поймать сотрудник конвойной службы, но его сбила машина. Водителя автомобиля задержали — он полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение.