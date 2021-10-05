Задержан сбивший конвоира сообщник сбежавших во Внуково граждан Армении

Правоохранительные органы задержали сообщника сбежавших при депортации в московском аэропорту Внуково граждан Армении. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По ее словам, мужчине 1995 года рождения будет предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, 30 сентября сообщник, находясь за рулем автомобиля Skoda, совершил наезд на конвоира и протащил его на капоте несколько метров, после чего скрылся. Также сбежали двое граждан Армении, которые подлежали выдворению из России за совершении на ее территории противоправных деяний. Иностранцы были осуждены за кражу.

Побег был совершен, когда депортируемых — 58-летнего Александра Эмухвари и 50-летнего Александра Давитана — доставили в терминал D и повели сдавать тест на коронавирус в отдельное помещение. В этот момент они пустились в бега. Давитану удалось выбежать на улицу, где его ждал сообщник в такси. Как только беглец запрыгнул в салон, водитель нажал на газ. Один из конвоиров бросился наперерез машине и был сбит. Его доставили в больницу.