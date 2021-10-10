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В Польше оценили позиции России на нефтяном рынке

Myśl Polska: Москва научилась эффективно использовать свои позиции на топливном рынке
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Москва научилась мастерски использовать свои позиции и извлекать максимальную выгоду на нефтяном рынке. Об этом сообщается в статье журналиста Анджея Щенсняка, опубликованной в издании Myśl Polska.

По мнению аналитика, Россия, являясь одним из трех ведущих производителей нефтяной продукции наряду с США и Саудовской Аравией, прикладывает все усилия для достижения наиболее выгодных условий и эффективных результатов на топливном рынке.

«Россияне подходят к нефтяной политике прагматично», — отметил Щенсняк, добавив, что между тремя нефтяными державами продолжается «тонкая игра». Журналист обратил внимание, что Москва научилась лавировать между интересами партнеров, используя их в реализации собственных нужд.

В своей статье Щенсняк также заявил, что Россия удачно воспользовалась торговыми санкциями США против Венесуэлы, заняв ее место в импорте нефтяной продукции в Соединенные Штаты.

Ранее стало известно, что цена нефти побила рекорд впервые с ноября 2014 года. Стоимость барреля топлива марки WTI достигла 80 долларов.

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