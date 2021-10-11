Ведущая Первого канала рассказала о самом тяжелом расставании

Ведущая ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале и бывшая возлюбленная футболиста «Зенита» Андрея Аршавина Юлия Барановская рассказала о самом тяжелом расставании. Больнее всего для нее оказалось не разрывать отношения с Аршавиным, а прекращать общение со старым другом по имени Максим. В этом телеведущая призналась в подкасте «Сберзвук».

Барановская начала общаться с Максимом в 90-х, еще до романа с Аршавиным. По словам ведущей, друг всегда помогал ей и ее подругам, однако затем ее поразила «звездная болезнь». Максим не простил телеведущей такого поведения. «Уже много лет прошло. Именно тогда я поняла — проще, когда тебя обижают, а не ты», — поделилась подробностями ссоры ведущая Первого канала.

Барановская добавила, что благодаря советам Максима она смогла пережить разрыв с Аршавиным. «Самое тяжелое расставание у меня было не то, о котором знает вся страна. Я рассталась с другом, с близким другом. Я спокойно оставалась у него ночевать, мы спали на одной кровати под разными одеялами. Он много делал для меня, приезжал на 8 Марта, поздравлял», — рассказала Барановская.

Барановская и Аршавин встречались с 2003 по 2012 год, однако не регистрировали свой брак. За это время телеведущая родила двух сыновей и дочь.

Ранее Барановская рассказала, как в 2020 году нашла способ избавиться от токсичных отношений и найти новых, позитивных людей. Она призналась, что прекратила неприятное общение, хотя порой отказ от него вызывал у нее дискомфорт.