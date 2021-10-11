В надписях на детской одежде увидели поощрение мальчиков и оскорбление девочек

Популярный британский бренд Sainsbury оскорбил покупателей надписями на детской одежде. Соответствующий пост появился на портале Mumsnet.

Анонимная юзерша объяснила, что обнаружила в супермаркете Sainsbury лонгсливы для мальчиков с надписями «неудержимый» и «неограниченный». После этого она заметила топы для девочек, изображения на которых гласили: «Давай останемся дома», «Будь счастливой, будь доброй».

Женщина возмутилась описанными принтами на детских вещах и сочла их оскорбительными. Она отметила, что увидела в одежде поощрение мальчиков и оскорбление девочек. «Такое отличие в посланиях для мальчиков и девочек существует, потому что мир принадлежит мужчинам, у которых нет ограничений в том, куда ходить и что делать. Их невозможно остановить. Зато девочки должны улыбаться и быть счастливыми в стенах дома», — разозлилась она.

Пользователей сети возмутило произошедшее, и они начали критиковать магазин в комментариях под публикацией. «Я даже не шокирован. Эти надписи буквально везде гласят одно и то же. Я буквально никогда не видел мужскую одежду с надписью “будь добрым”», «Всегда подобные идеи внушаются только женщинам. Они вдалбливают это в нас с незапамятных времен», «Это рушит детскую самооценку и психику», — писали они.

Представители Seinsbury пока не дали комментариев по поводу случившегося.

В сентябре жестокие рисунки на детской рубашке вызвали ужас у покупательницы. Согласно материалу, женщина, имя которой не указано, опубликовала в китайской соцсети Weibo фото новой белой рубашки упомянутой марки своего четырехлетнего сына. На снимке видно, что изделие покрыто различными рисунками в виде палачей с топорами, индейцев, стреляющих из лука в людей, и пистолетов.