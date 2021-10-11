В Бурятии займутся развитием инфраструктуры экопарка рядом с Байкалом

В Бурятии на территории экопарка «Озера на Снежной» создадут места для массового отдыха

Власти Бурятии и компания «МаксиМакс» договорились заняться развитием инфраструктуры на территории экопарка «Озера на Снежной», расположенного рядом с Байкалом. О подписании соответствующего соглашения со ссылкой на республиканское Министерство туризма сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что стороны планируют развивать туристско-рекреационную деятельность на территории парка и его локаций «Белка», «Стрелка», «Соболиные озера», «Озера Табачные». Соглашение позволит привлечь в экопарк больше туристов и улучшить условия для бизнеса. «Задача — развитие инфраструктуры, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса. На территории экопарка будут организованы места массового отдыха», — заявил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев.

Упомянутый экопарк располагается в семи километрах от Байкала, вдоль горной реки Снежной. Путешественников эти места привлекают уникальным микроклиматом и красивыми пейзажами, окружающими ряд озер, вода которых летом прогревается до плюс 25 градусов, благодаря чему местность также известна как Теплые озера. Каждый год в эти места съезжается порядка 100 тысяч туристов, большая часть которых — жители Иркутской области и Бурятии.

Ранее стало известно, что в Иркутске к декабрю планируют открыть интерактивный музей Байкала. Отмечается, что в музее вместо привычных настольных экспозиций будут представлены увеличенные в размере модели. Например, чтобы познакомить посетителей с рельефом озера Байкал, специалисты пробили бетон здания и вырыли яму размером три на два метра.