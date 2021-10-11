Женщина дотянула фургон до заправки при помощи собственных волос

Циркачка из Англии протащила по улице автомобиль до бензозаправки при помощи своих волос

Жительница английского города Нортгемптон дотянула фургон до автомобильной заправки при помощи собственных волос. На видео произошедшего обратило внимание издание LADbible.

34-летняя уроженка Польши Анастасия Савицка при помощи специального ремня пристегнула свои волосы к переднему бамперу фургона и использовала их как буксировочный трос, чтобы без помощи рук протащить автомобиль по улице до бензозаправки.

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Впечатляющий трюк не был невероятной импровизацией автомобилистки, у которой закончился бензин. Савицка таким образом зарабатывает на жизнь. Она выступает в Цирке ужасов и известна на сцене под именем Анастасия IV. Женщина бросила обучение на биохимика и устроилась циркачкой. Она провела многие годы, оттачивая старинное искусство подвешивания за волосы. Этот цирковой трюк происходит из Китая.

«Когда я тащила фургон при помощи волос, это выглядело пугающе, но, как говорится, шоу должно продолжаться. Невозможно представить себе более экологичный способ передвижения», — сказала она.

Работа женщины предполагает и некоторые расходы. Ей ежедневно требуется две бутылки кондиционера для волос, чтобы заботиться о шевелюре. Кроме того, Савицка застраховала волосы на один миллион фунтов (97,7 миллиона рублей). Даже несмотря на уход и тренировки, подвешивание за волосы весьма болезненно.

Несмотря на это, Савицка получает удовольствие от своего уникального занятия. «Не проходит и дня, чтобы мои волосы не испытывали нагрузки. Быть подвешенным за волосы так же неприятно, как представляется, если смотреть на это со стороны. Временами даже может быть болезненно. Но это невероятное чувство. Когда вы подвешены за голову, это дарит ощущение полета и чувство абсолютной свободы», — объяснила циркачка.

Ранее сообщалось, что акробатка выполнила несколько трюков с обручем и повисла над Ниагарским водопадом на зубах. Она рассказала, что шоу прошло прекрасно, несмотря на сильный ветер.