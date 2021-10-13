ФСБ задержала двух криминальных авторитетов

В Брянской области ФСБ и МВД задержали положенца и смотрящего за криминальные связи

В Брянской области сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию по изобличению двух криминальных авторитетов, они арестованы по решению суда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

Подозреваемым вменяется статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). По данным правоохранителей, один из мужчин, являющийся уроженцем ближнего зарубежья, в марте 2020 года принял участие в сходке, где ему был присвоен статус положенца. Согласно воровским понятиям, ему должны подчиняться стоящие ниже по преступной иерархии участники преступной среды Брянской области.

Авторитет, пользуясь своим влиянием, присвоил статус смотрящего ранее судимому жителю Карачевского района и поручил сбор денег в общак и выбивание долгов, а также материальную поддержку арестантам в СИЗО и осужденным в колониях.

МВД опубликовало оперативное видео задержания авторитетов.

На кадрах спецназ надевает наручники на подозреваемых, лежащих на полу.

Суд по ходатайству следователей арестовал авторитетов.