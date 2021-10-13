Пойманному ФСБ на границе с Украиной вору в законе Сумбату Тбилисскому дали срок

Вора в законе Сумбата Тбилисского приговорили к девяти годам за криминальный статус

Суд приговорил вора в законе Сумбата Абасова, известного в криминальных кругах как Сумбат Тбилисский, к девяти годам колонии за статус. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Белгородской области.

По версии следствия, «законник» занимал высшее положение в преступной иерархии на протяжении 30 лет. В течение 20 лет, которые Тбилисский провел в местах лишения свободы, он придерживался криминальных традиций и продвигал их среди других заключенных.

Дело 54-летнего вора в законе рассматривали в Белгороде, так как в июне 2020 года сотрудники ФСБ задержали его на территории региона. Как уточнил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в состоянии наркотического опьянения Абасов пытался пересечь границу с Украиной.

Сразу после задержания местный суд хотел выдворить авторитета из страны, однако МВД возбудило на него уголовное дело и добилось ареста. На то, чтобы собрать доказательную базу, у оперативников ушло десять дней.

Отбывать срок вор в законе будет в колонии строгого режима.