Вор в законе Зява Махачкалинский сел на девять лет по антиворовской статье

Верховный суд Дагестана вынес приговор криминальному авторитету Зиявудину Абдулхаликову, признанному виновным по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Об этом ТАСС сообщила представитель суда Зарема Мамаева.

По ее словам, изучив представленные следствием доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии, предусмотренного антиворовской статьей. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Уроженец Дагестана 62-летний Зиявудин Абдулхаликов, известный в криминальном мире как Зява Махачкалинский, был коронован в 1990 году в Саратовской области вором, известным в криминальных кругах как Иван Рука. Первые судимости он получил еще в советское время.

Авторитет был задержан в сентябре 2019 года вместе еще с одним вором в законе — Шамилем Магомедовым (Смолян). На видео после задержания Зява Махачкалинский заявлял, что не знает причину задержания: «Ничем не занимаюсь. Внуками занимаюсь, сыном занимаюсь», — уверял он.

Летом 2020 года дело Зявы Махачкалинского было передано в суд для рассмотрения по существу.