Вора в законе Зяву Махачкалинского обвинили в следовании воровским традициям

В Дагестане 61-летнего жителя города Махачкалы обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщают на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с 1990 года обвиняемый занимает высшее положение в криминальной среде, причисляя себя к категории воров в законе. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, речь идет о Зиявудине Абдулхаликове, известном в криминальных кругах, как Зява Махачкалинский. Он был задержан в сентябре 2019 года вместе с еще одним вором в законе — Шамилем Магомедовым (Смолян).

На видео, которое опубликовало ИА «Прайм-Крайм» после задержания Зявы Махачкалинского, вор в законе заявлял, что не знает, почему его задержали: «Ничем не занимаюсь. Внуками занимаюсь, сыном занимаюсь», — уверяет авторитет.

По данным агентства, Абдулхаликов был коронован в 1990 году в Саратовской области вором, известным в криминальных кругах как Иван Рука.

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