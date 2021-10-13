Евреи заявили о «теориях заговора» против них из-за пандемии коронавируса

Президент ЕЕК Кантор: евреев обвинили в возникновении коронавируса и заработке на нем

За последний год в обществе широко распространились теории заговора, обвиняющие евреев в возникновении пандемии коронавируса и использовании ее ради своей выгоды, заявил президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор на международном форуме в Мальме, пишет РИА Новости.

По его словам, суть мифов против нации сводится к тому, что «якобы евреи, еврейский народ или государство Израиль стоят за пандемией». Кроме того, их обвинили в том, что евреи зарабатывают на коронавирусе, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации. «За прошедший год получили широкое распространение теории заговора», — отметил Кантор.

По словам президента ЕЕК, в обществе растут антисемитизм и экстремизм. Особенно им подвержена молодежь.

Ранее президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт рассказал, что евреи могут покинуть Европу в случае всплеска антисемитизма. По его словам, самая напряженная ситуация складывается во Франции и в Бельгии, также антисемитские тенденции наблюдаются в Польше.