Россиянин впервые побывал в Анталье и описал курорт фразой «настоящий Геленджик»

Российский турист отдохнул в Анталье и рассказал о сходстве курорта с Геленджиком

Побывавший в Анталье россиянин описал курорт фразой «настоящий Геленджик». Своими впечатлениями от отдыха он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Турист признался, что это была его первая поездка в Турцию — раньше страна находилась «на дне» его списка желанных направлений. «Вот только недавно узнал, что Турция куда больше, чем одно побережье. Тут есть и прекрасные горы, и древние города, и много всего интересного», — сказал он и добавил, что решающим фактором посетить республику стали недорогие авиабилеты стоимостью 10 тысяч рублей.

По его словам, Анталья напоминает курорты российского юга. «Мамы с колясками, мужички в моряцких кепках, по пояс голые, с детворой, с надувными кругами, неспешно идущие в сторону пляжей. Да даже кукуруза вареная продается!» — изумился турист.

Он также заметил, что большинство покупателей в местных супермаркетах — это россияне или украинцы, которые имеют привычку набирать продуктов «на запас».

«В общем, что хочется сказать по первым впечатлениям от самого русского, на мой взгляд, курорта планеты! Турки молодцы, что не заморачиваются карантинами и прочей чушью», — резюмировал мужчина.

Ранее в октябре россиянка провела отпуск «дикарем» в Анталье и поделилась впечатлениями от поездки. По ее словам, она намеренно не покупала пакетный тур, чтобы выйти из зоны комфорта. Вместо этого туристка сняла апартаменты в обычном жилом комплексе и покупала продукты в супермаркете и на районных базарах. Также она упомянула специально оборудованный пляж для людей с проблемами со здоровьем.

