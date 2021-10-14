Врачи заподозрили пластику на лицах Тома Круза и Мадонны

Медицинские работники назвали признаки, говорящие о перенесенных пластических или косметологических процедурах. Материал публикует Daily Mail.

Основательница британской клиники Medispa Нила Раджа (Nyla Raja) проанализировала изменения во внешности американских актера Тома Круза и поп-певицы Мадонны, которых в октябре поклонники заподозрили в улучшении внешнего вида посредством хирургического вмешательства или введения филлеров.

По мнению врача, косметологи сделали Крузу инъекции ботокса, из-за чего его лицо отекло и располнело. «Скорее всего, он просто переборщил с уколами, из-за чего стал выглядеть только хуже», — подчеркнула она. В то же время косметолог Росс Перри (Ross Perry) заявил, что отек — это нормальная реакция организма на инъекции, которая со временем проходит.

Специалисты сошлись во мнении, что Мадонна прибегла к аналогичной процедуре, из-за чего на ее лице отсутствуют возрастные морщины. Доктор Габриелла Брилей (Gabriella Birley) также предположила, что певица сделала блефаропластику (пластику век — прим. «Ленты.ру»). «Мадонна регулярно делает уходовые процедуры у косметологов», — заключила она.

В октябре внешность жены Дэвида Бекхэма напугала ее фанатов. Виктория Бэкхем появилась в эфире программы Good Morning America. Поклонников напугали изменения, которые произошли с внешним видом дизайнера, о чем они принялись писать в постах в социальных сетях. По мнению фанатов, предпринимательница увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.