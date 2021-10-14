Сообщение о тратах на поздравление губернатора в УФО оказалось недостоверным

Сообщение о планах властей Свердловской области направить 4,5 миллиона рублей на запись видеоролика с новогодним поздравлением губернатора оказалось недостоверным.

Бывший мэр Екатеринбурга и глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман опубликовал в своем Instagram-аккаунте сообщение, в котором говорится, что власти Свердловской области собираются выделить из бюджета 4,5 миллиона рублей «чтобы губернатор в ролике поздравил жителей с Новым годом». Ссылки на официальные источники, подтверждающие эту информацию, в публикации не приводятся.

В тот же день, 13 октября, ряд региональных СМИ распространили новость о планах провести новогодний телемарафон в Свердловской области. Отмечается, что речь идет о серии сюжетов, в которых жителей региона будут поздравлять с Новым годом. Соответствующие публикации появились на сайте издания «Вечерние ведомости», I'MC, «Известия» и Ura.ru.

Сведения о марафоне есть на сайте госзакупок. Согласно размещенной документации, речь идет об организации телевизионного вещания, посвященного подведению итогов года и поздравлению жителей с Новым годом. Так, заказчик должен организовать телевизионный марафон «Новый год в Свердловской области», который будет состоять из шести сюжетов. С 9:00 до 22:00 20-24 декабря планируются пять сюжетов в управленческих округах Свердловской области (в Восточном, Западном, Северном, Южном, Горнозаводском управленческих округах). С 9:00 до 22:00 25-27 декабря 2021 года: 1 итоговый сюжет, включающий церемонию награждения — торжественное вручение губернатором Свердловской области государственных наград Российской Федерации и наград Свердловской области на площадке, предоставленной заказчиком. При этом в описании телемарафона нет сведений, указывающих на то, что средства будут потрачены на новогоднее поздравление губернатора.

Информацию, распространившуюся в соцсетях, опровергли в региональном департаменте информполитики Свердловской области. В департаменте подчеркнули, что телемарафон не имеет отношения к поздравлению главы региона. «Поздравления губернатора записываются всегда силами его пресс-службы на штатную камеру в резиденции главы региона или на улице. Никаких отдельных дополнительных средств или трудозатрат на это не уходит никогда. Версия о том, что закупка объявлена на запись поздравления губернатора, — не соответствует действительности», — сообщили в департаменте.

Публикация не приобрела широкого охвата в СМИ. Недостоверные сообщения при этом появились в соцсетях.