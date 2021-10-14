Россия поставила новый рекорд по объему международных резервов, занимая пятое место в мире после Китая, Японии, Швейцарии и Индии, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами, которую приводят РИА Новости.

«Объем международных резервов России превысил 618,2 миллиарда долларов США (по состоянию на 1 сентября 2021 года). Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось. С начала 2015 года величина резервов выросла на 235 миллиардов долларов США. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по объему международных резервов. Впереди только Китай, Япония, Швейцария и Индия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в последние годы Россия заметно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8 процента на начало 2014 года до 23,3 процента по итогам прошлого года. Также, помимо золота и иностранной валюты в состав российских резервов входят специальные права заимствования — резервное платежное средство, эмитируемое Международным валютным фондом, сумма которых увеличилась с семи миллиардов долларов до 24,6 миллиарда.

Согласно данным Центробанка, российские международные резервы на 1 октября составляли 614,122 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что общий государственный долг всех стран мира достиг отметки в 88 триллионов долларов. Этот показатель составляет почти 100 процентов мирового ВВП, подсчитали в Международном валютном фонде (МВФ).