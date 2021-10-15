В МВД рассказали о новом порядке вывоза детей за рубеж

МВД: один из родителей при вывозе ребенка за границу с 17 октября сможет установить запрет

Один из родителей при вывозе ребенка за рубеж с 17 октября сможет установить запрет на выезд на определенный период. О новом порядке рассказали в пресс-службе МВД, пишет ТАСС.

По данным ведомства, такое решение сможет помочь родителям устанавливать запрет в зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в правила вывоза детей за границу. Отмечается, что подписанный главой государства закон облегчает для несовершеннолетних процесс выезда из страны — теперь для самостоятельных поездок достаточно получить согласие только одного из законных представителей.

В пятницу, 15 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал автоматически давать гражданство детям от смешанных браков, где бы они не находились.

