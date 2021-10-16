Бывшая коллега Леонтьева рассказала о хладнокровии артиста

Экс-солистка шоу-балета «Опасные связи» Ольга Ломова рассказала о хладнокровии певца Валерия Леонтьева. Бывшая коллега по сцене вспомнила, как артист сохранял спокойствие в самолете с горящим крылом. Об этом сообщает News.ru.

«Мы летели в самолете, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, сидел читал, как камень, застывший», — вспомнила Ломова. По словам танцовщицы, в момент возгорания Леонтьев всем своим видом показывал, как нужно вести себя в экстренных ситуациях.

Женщина добавила, что и к болезням артист относится спокойно, никогда не показывая тревогу по поводу своего самочувствия. «Даже если внутри что-то переживает, никогда не покажет», — заключила Ломова.

В июле сообщалось, что из-за проблем со здоровьем 72-летний артист пропустил недавнюю премию телеканала «Муз-ТВ». В марте исполнителю прооперировали глаза, а до этого — ноги. «Больные колени его беспокоят с начала "нулевых". Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — отметили знакомые Леонтьева.