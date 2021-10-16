Правительство одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда

В связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни правительство России одобрило выплаты гражданам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В кабмине заявили, что такое решение связано с особой исторической значимостью обороны города во времена Великой Отечественной войны. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — резюмировали в ведомстве.

Указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда ранее подписал президент России Владимир Путин. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Глава государства подчеркнул, что поддержка блокадников остается «священным, нравственным долгом».