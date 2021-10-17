Гинеколог рассказала о влиянии возраста роженицы на здоровье ребенка

Врач-гинеколог Елена Грошина рассказала «Радио 1», что возраст женщины, которая собирается родить ребенка, никак не влияет на его здоровье, а дети с синдромом Дауна появляются и у молодых рожениц. Об этом она заявила после того, как Минтруд опубликовал данные, согласно которым россиянки стали рожать позже, в среднем в 28 лет.

«У меня сейчас беременная на учете стоит — 49 лет. Очень хорошо отношусь, я всегда за. Наоборот, дети более талантливые. Поскольку я уже больше 30 лет работаю и вижу этих детей, которые у меня по беременности наблюдались — нет, не отражается», — рассказала медик.

Более того, специалист отметила, что более возрастных женщин оказывается легче вести, поскольку они понимают больше молодых, лучше анализируют полученную информацию и не прибегают к советам из интернета. Также гинеколог подчеркнула, что термин «старородящая» не применяют по отношению к возрастным беременным. По ее словам, ранее данным термином называли и девушек, которые рожали в 26 лет, однако сейчас гинекология «живет» по европейским стандартам, при которых возраст 33-35 лет считается нормой для беременности.

Ранее акушер-гинеколог Владислав Корсак объяснил пользу вакцинации от COVID-19 для беременных. Специалист рассказал, что прививка сказывается положительно как на матери, так и на ребенке.