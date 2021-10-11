Муж и жена стали родителями трех пар близнецов за пять лет

Муж и жена из США стали родителями трех пар близнецов подряд в течение пяти лет. Об этом сообщает Daily Mirror.

Семья 32-летней Джолин Макки и 33-летнего Эндрю Макки из Нью-Йорка увеличилась с шести до восьми человек, после того как у них родилась третья пара близнецов в августе 2021 года. Шестеро детей появились у Макки всего за пять лет. Теперь в семейство, помимо родителей, входят пятилетние Пейтон и Пейдж, трехлетние Эбигейл и Эндрю и трехмесячные Эйден и Джейден.

«Я и представить не могла, что стану многодетной матерью. Я думала, у меня будет один или два ребенка», — призналась женщина.

Она добавила, что, когда узнала, что беременна третьей парой близнецов, поняла, что это ее судьба. «Я думала, что в третий раз ребенок точно будет один, но, когда выяснилось, что их снова двое, врач был не меньше шокирован, чем мы. Он сказал, что никогда не такого не видел за 25 лет практики», — поделилась воспоминаниями Макки.

Врачи объяснили такой феномен гиперреактивностью матки женщины, в которой каждый раз развивается сразу по две яйцеклетки. Макки сказала, что все дети прекрасно ладят между собой, и она ни за что не хотела бы, чтобы их было меньше.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина родила четверых детей за год. Сначала у нее родилась дочь, а через несколько месяцев выяснилось, что молодая мать снова беременна — на этот раз тройней.

