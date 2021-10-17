Российские школьники завоевали золото на международной олимпиаде по математике

Школьники из России получили две золотые медали на Международной олимпиаде по математике

Российские школьники получили две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике (Romanian Master of Mathematics). Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщается на сайте Минпросвещения.

Состязание прошло в столице Румынии Бухаресте. В нем приняли участие 135 человек из 22 стран. Уточняется, что команда, представляющая Россию, проходила олимпиадные испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена.

Лидерство в общем командном зачете разделили Россия и Китай. После них идут Польша, США и Республика Корея.

Обладателями золотых медалей стали два одиннадцатиклассника Санкт-Петербургского Президентского физико-математического лицея № 239: Бахарев Иван и Туревский Максим.

16 октября стало известно, что подростки из Екатеринбурга провели несколько испытаний по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара» у местной школы №131.

