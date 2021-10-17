В России ввели новый порядок вывоза детей за рубеж

С 17 октября в России ввели новый порядок подачи и отзыва заявлений о несогласии на вывоз детей за рубеж. Об этом сообщили в МВД России, передает «Интерфакс».

«Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок», — рассказали в ведомстве. По словам представителя МВД, нововведение сможет помочь родителям устанавливать запрет в зависимости от сложившихся жизненных обстоятельств.

При этом если заявитель является российским гражданином, то он сможет сам вывозить ребенка за границу. Если же родитель, заявивший о несогласии на вывоз ребенка, является гражданином другой страны, то вывезти ребенка не смогут оба родителя. Еще одно нововведение состоит в том, что родитель, подавший заявление о запрете вывоза ребенка, теперь сможет отозвать его во внесудебном порядке — по месту подачи заявления.

О том, что в России будет введен новый порядок вывоза детей за рубеж, стало известно 15 октября.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в правила вывоза детей за границу. Отмечается, что подписанный главой государства закон облегчает для несовершеннолетних процесс выезда из страны — теперь для самостоятельных поездок достаточно получить согласие только одного из законных представителей.