В России оценили полезность закупленных Польшей «Абрамсов» в случае войны

Танки M1 «Абрамс» (M1 Abrams) американского производства, которые Польша закупила у США, не помогут Варшаве в случае начала ею наступательной войны. Так полезность приобретенных польской стороной боевых машин оценил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале в воскресенье, 17 октября.

«Закупают, чтобы потешить свое самолюбие: мол, и мы с танками», — написал российский политик.

Он также в шутку предложил польским властям возродить в армии отряды крылатых гусар «на конях да с перьями» — элитной кавалерии Королевства Польского и Речи Посполитой, которая использовалась в боях с начала XVI века до середины XVIII века. «Хоть и были бесполезны, хотя бы эффектно выглядели», — отметил Пушков.

Ранее в октябре глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что польские власти намерены радикально нарастить военную мощь страны.

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак (Mariusz Błaszczak), комментируя закупку страной американских танков «Абрамс», захотел разместить их в «Смоленских воротах» — на равнине, которая покрывает территорию России и Белоруссии.

В июне издание Defense News, ссылаясь на польскую прессу, сообщило, что Минобороны Польши ведет переговоры с американской стороной о возможной покупке до 250 танков версии M1A2 SEPv3. Также в рамках сделки Польша захотела купить у США десять гусеничных машин, которые потребуются для обучения. Общая сумма сделки варьируется от 2,9 до 5 миллиардов долларов. Согласно изданию, M1 Abrams должны заменить танки Т-72 и ПТ-91.