Первая страна в мире получила деньги за сокращение вредных выбросов

Мозамбик стал первой страной в мире, которая получила денежные выплаты от фонда лесного углеродного партнерства за сокращение выбросов вредных веществ. Государству выплатили 6,4 миллиона долларов, сообщает Club of Mozambique.

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Власти получили выплату после того, как предоставили официальный отчет о мониторинге уровня выбросов. В стране также с сентября 2020 года по май 2021 года проводилась независимая проверка. С 2019 года Мозамбику удалось сократить количество выбросов углерода на 1,28 миллиона тонн.

«Платеж является признанием вклада Мозамбика в осуществление мероприятий по сокращению выбросов, таких как внедрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства, мониторинг использования лесных ресурсов или восстановление деградированных земель», — говорится в сообщении Всемирного банка.

Выплата стала одним из четырех платежей в рамках программы сокращения выбросов углекислого газа в девяти районах провинции Замбезия: Альто-Молокуэ, Гиле, Гуруэ, Иле, Маганджа-да-Коста, Мокуба, Мокубела, Мулевала и Пебане. Фонд может выплатить до 50 миллионов долларов.

Ранее депутаты Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков прокомментировали план Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году, посчитав его «экономическим самоубийством». Они предположили, что страны могут столкнуться с дефицитом энергоресурсов.