Россиянин сел на 15 лет за попытку тройного убийства

В Рязани суд приговорил к 15 годам москвича, набросившегося с ножом на невесту и ее родню

В Рязани суд приговорил к 15 годам и 5 месяцам лишения свободы 26-летнего жителя Москвы, пытавшегося совершить тройное убийство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным в покушении на убийство, в том числе малолетнего ребенка, и грабеже.

Следствием и судом установлено, что осенью 2020 года ранее судимый москвич приехал к 26-летней невесте, проживающей в Рязани. Пара познакомилась незадолго до встречи в соцсетях и решила жить вместе.

В ночь на 16 сентября 2020 года между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого женщина потребовала от мужчины покинуть ее квартиру. Гость набросился на нее с ножом, а затем на ее пятилетнего сына и 69-летнего отца.

Решив, что семья мертва, мужчина похитил имущество из квартиры и скрылся. Потерпевшие с тяжелыми ранениями были вовремя обнаружены и госпитализированы. Благодаря своевременной медпомощи они выжили.